Vettel remporte le GP de Hongrie, Hamilton, Grand champion

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), actuel leader du championnat de Formule 1, a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie, devançant son équipier le Finlandais Kimi Räikkönen et un autre Finlandais, Valtteri Bottas (Mercedes).

Sebastian Vettel a gagné le Grand Prix de Hongrie ce dimanche après-midi devant les deux Finlandais, Kimi Räikkonen et Valtteri Bottas. Cette deuxième victoire en Hongrie de Vettel, parti en pole, lui permet d'accroître à quatorze points son avance au classement des pilotes sur le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 4e dimanche, alors que la F1 va effectuer une longue pause estivale avant le prochain GP en Belgique fin août.



Il s'agit du 46e succès de sa carrière pour l'Allemand, qui a dû lutter contre une direction capricieuse et a bénéficié de la protection de Räikkönen, qui a contenu Hamilton:"Ce n'était pas facile, car après 10 tours la direction partait un peu dans tous les sens", a expliqué le quadruple champion du monde.



"Même si vers la fin, c'est revenu un peu, j'ai pendant une longue partie de la course été contraint d'éviter les vibreurs pour ne pas abîmer encore plus la voiture", a-t-il confié.





Hamilton, la sportivité avant tout



Bottas avait laissé passé Hamilton pour qu'il attaque les Ferrari, et celui-ci a sportivement cédé sa place à son équipier juste avant la ligne. L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a été contraint à un abandon prématuré après avoir été heurté au départ par son équipier, le Néerlandais Max Verstappen, finalement 5e après avoir reçu une pénalité de dix secondes suite à cet incident.



Les deux McLaren-Honda de l'Espagnol Fernando Alonso, 6e, et du Belge Stoffel Vandoorne, 10e, sont parvenues à rentrer ensemble dans les points, une première au cours de cette saison marquée par de très nombreux soucis au sein de l'entente britannico-nippone.



Longtemps à la lutte avec son compatriote Alonso, Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) s'est contenté de la 7e place. Le Mexicain Sergio Perez (Force India) et son équipier français Esteban

Ocon ont respectivement terminé aux 8e et 9e rangs.



