Vettel en pole, Hamilton en deuxième ligne

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), actuel leader du championnat du monde, a décroché samedi la 48e pole position de sa carrière en F1 au Grand Prix de Hongrie, sur le circuit du Hungaroring.

Avec un chrono de 1 min 16 sec 276/1000, Sebastian Vettel a devancé son équipier finlandais Kimi Räikkönen (à 168/1000) et un autre Finlandais, le pilote Mercedes Valtteri Bottas (à 254/100). Cette première ligne 100% Ferrari n'est à vrai dire pas une surprise. La Scuderia n'a pas été à pareille fête depuis Monaco il y a cinq courses, et comme prévu le tourniquet hongrois sinueux et étroit lui réussit très bien. Il s'agit toutefois seulement de la deuxième pole cette saison de Vettel, qui mène le championnat d'un petit point devant Lewis Hamilton (Mercedes) et ne s'est imposé qu'une seule fois au Hungaroring.



Le Britannique partira en deuxième ligne après avoir signé le 4e temps, à 431/100 de son rival. Détenteur du record de victoires en Hongrie avec cinq succès, Hamilton a connu depuis vendredi des soucis réguliers avec l'adhérence de son train arrière.



Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo occuperont la troisième ligne dimanche. McLaren-Honda retrouve temporairement le sourire avec les septième et huitième places sur la grille de l'Espagnol Fernando Alonso et du Belge Stoffel Vandoorne. L'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) a enregistré le septième temps, mais sanctionné pour avoir changé de boîte de vitesses avant le cap de six courses consécutives fixé par le règlement, il s'élancera de la douzième place sur la grille.