Verstappen le plus rapide pour la dernière répétition

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Suivent les favoris pour 2017, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), à respectivement un et cinq dixièmes.



Le Français Romain Grosjean (Haas) est parti en tête-à-queue pour s'encastrer dans un muret, y laissant l'aileron avant de sa monoplace. Il a toutefois pu ressortir en fin de séance.



Ces essais, disputés sous la chaleur de l'après-midi (34 degrés dans l'air, 36 sur la piste), ne sauraient toutefois être représentatifs des qualifications et de la course, dont les départs seront donnés au crépuscule, à 17h00 (heure française).