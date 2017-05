Une première ligne toute rouge

Kimi Räikkönen (Ferrari) signe la pole position des essais qualificatifs du Grand Prix de Monaco. Il sera accompagné en première ligne de son coéquipier Sebastian Vettel. Un avantage souvent décisif sur un circuit où il est impossible de doubler.

Ce n'est pas à Monaco que Lewis Hamilton (Mercedes) égalera le record de pole positions du Brésilien Ayrton Senna. Le Britannique n'a pas réussi à se qualifier pour la Q3 et devra faire avec le peloton dimanche. Après une erreur dans son premier tour lancé en Q2, le pilote Mercedes a été interrompu dans sa 3e tentative par un drapeau jaune, qui l'a empêché d'aller plus loin. Il s'élancera de la 13e place sur la grille de départ. Autant dire que ses chances de victoire sont réduite à zéro. Sur un circuit étroit où dépasser s'avère presque impossible, la pole position est un avantage appréciable, sinon décisif. Lors des dix dernières éditions, sept vainqueurs se sont élancés de la pole. "Une fois en course, même une voiture trois secondes plus vite derrière ne pourra pas vous doubler", prévient Romain Grosjean (Haas).



Qui plus est cette année, les monoplaces ont forci à la faveur d'une nouvelle réglementation technique, rendant d'éventuelles tentatives de dépassement encore plus périlleuses. "Généralement, c'est toujours serré sur cette piste, et encore plus maintenant que nous avons gagné, quoi... 200 mm, 20 cm en largeur. Ca n'a l'air de rien mais quand toutes les voitures seront réunies sur un circuit aussi étroit, vous verrez tout de suite la différence, constate Daniel Ricciardo (Red Bull). L'Australien a un compte à régler avec Monaco, après avoir vu la victoire se refuser à lui l'an dernier malgré sa pole. La faute à une mauvaise stratégie de course. Hamilton en 2015 et Ricciardo en 2016 l'ont appris à leurs dépens: leurs deux passages aux stands -et, pour ce dernier, l'impréparation de son équipe au deuxième arrêt- leur a coûté la victoire.



Dimanche, l'avantage sera pour les Ferrari. Kimi Raikkonen a réalisé la pole-position devan tson coéquipier Sebastian Vettel. Il n'avait plus réalisé de pole depuis 2008, date de la dernière pole... à Monaco d'une Ferrari. Les Ferrari étaient à la fête depuis le début du week-end à Monaco. Par deux fois sur les 3 séances d'essais libres, Sebastian Vettel avait été le plus rapide.



Les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de Ricciardo partiront des 4e et 5e positions.



A noter, la présence en Q3 pour la première fois cette saison des deux McLaren-Honda du Belge Stoffel Vandoorne et du revenant britannique Jenson Button (remplaçant de l'Espagnol Fernando Alonso, qui dispute les 500 miles d'Indianapolis dimanche). Le premier a toutefois écopé d'une pénalité de trois places après un accrochage avec le Brésilien Felipe Massa (Williams) lors du précédent GP, en Espagne. Le second reculera lui de quinze places sur la grille pour avoir changé pour la 5e fois plusieurs éléments de son moteur.



Romain Grosjean (Haas) a signé le 8e temps des qualifications, malgré un tête-à-queue en Q1. C'est la que s'est arrêté l'autre tricolore, Esteban Ocon (Force India), qui court pour la première fois en Principauté, après une sortie de piste lors de la troisième séance d'essais libres, en matinée.