"Un grand coup porté à Ferrari" selon Hamilton

"Un grand coup porté à Ferrari", a estimé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) après avoir remporté dimanche le GP du Canada, pour la sixième fois, devant son coéquipier Valtteri Bottas, un succès qui le replace idéalement dans la course au titre face à Sebastian Vettel.

Quel est votre sentiment après cette 6e victoire au GP du Canada?

"Cela a été un week-end incroyable, je ne pourrais pas être plus heureux, et en premier lieu pour l'équipe. Après notre mauvaise performance à Monaco, tout le monde se grattait la tête pour comprendre ce qui s'était passé et comment améliorer les choses ensemble, et nous y sommes parvenus. Au cours de ces cinq années (chez Mercedes), je n'ai jamais vu l'équipe travailler aussi bien ensemble dans le même but, pour comprendre la voiture et venir ici pour réaliser ce que nous avons fait: un grand coup porté à Ferrari."



Vous devez être soulagé après votre résultat décevant à Monaco?

"La voiture est de retour au niveau où elle devrait toujours être. Cela ne veut pas dire évidemment que les choses se passeront toujours aussi bien à chaque fois. Même si j'aurais aimé gagner à Monaco, c'est bien que ces difficultés soient arrivées aussi tôt dans la saison. Valtteri a fait un travail fantastique pour signer le doublé. Nous sommes dans une bonne position pour aborder les prochaines courses."



Vous semblez avoir un lien particulier avec cette course, est-ce le cas?

"J'ai fait ma première pole et ma première victoire ici il y a dix ans, donc, c'est très émouvant d'en faire de même ce week-end. Je veux dire merci au public, les fans sont fantastiques ici. On peut les entendre rugir alors qu'on est en train de rouler. Tous les ans, ils sont de plus en plus nombreux, et l'ambiance est encore meilleure que la fois précédente."



Propos recueillis sur le podium et en conférence de presse