Sergio Marchionne met la pression sur les pilotes

Le grand patron de la Scuderia Ferrari, Sergio Marchionne, veut remporter le titre cette saison en Formule 1. Après des essais, pendant l'avant-saison, très encourageants, le grand patron met la pression.

"Gagner des courses est notre objectif, même si on ne peut rien avancer tant que la saison n'a pas débuté, a nuancé l'Italien. Mais je suis heureux de la façon dont la voiture se comporte. La SF70H est une Formule 1 nettement meilleure par rapport à celle que nous avons conçue l'an dernier, non pas grâce au changement de réglementation technique mais parce que l'équipe a fait du bon travail à Maranello et sur la piste. Cela va bientôt faire neuf ans que nous n'avons plus remporté le moindre titre, et il faut mettre fin à cette traversée du désert. Nous pouvons encore corriger le tir afin de prendre la mesure de Mercedes et Red Bull. Ferrari doit à nouveau devenir imbattable, comme sous l'ère de Michael Schumacher au début des années 2000", a confié le patron de Ferrari à f1i, Sergio Marchionne.