Sauber tourne le dos à Honda

L'écurie suisse Sauber a annoncé jeudi qu'elle renonçait à son partenariat avec Honda, qui devait lui fournir son moteur à compter de la prochaine saison de Formule 1.

"Le partenariat technologique n'est plus à l'ordre du jour", indique Sauber dans un communiqué, précisant qu'elle dévoilera "prochainement" le nom de son futur équipementier. L'écurie basée à Hinwill, en Suisse, qui ne dispose pas de gros moyens, se voit actuellement fournir par Ferrari un bloc propulseur datant de la saison 2016.



Cette rupture de contrat était anticipée en raison à la fois des énormes difficultés vécues par Honda avec McLaren cette année, mais aussi après l'arrivée récente de Frédéric Vasseur à la tête de Sauber. "Cette décision a été prise pour des raisons stratégiques et avec à l'esprit l'intérêt de Sauber F1 Team et de son avenir", souligne-t-il.



Honda risque désormais de ne plus avoir d'équipe sous contrat lors de la saison 2018, car McLaren tente de trouver une alternative pour rompre à son tour un contrat qui court encore sur plusieurs saisons.