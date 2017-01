Renault F1 : le Team Principal quitte le navire

L'écurie Renault Sport F1 a annoncé mercredi le départ surprise de son Team Principal français Frédéric Vasseur, nommé il y a un an seulement afin d'accompagner le retour de la marque au losange en Formule 1 en tant que constructeur.

"Renault Sport Racing et l'écurie de Formule 1 sont toujours gérés par Jérôme Stoll, son président, et Cyril Abiteboul, son directeur général", précise le communiqué.



D'abord recruté au poste de directeur sportif suite à la reprise de Lotus par Renault, Frédéric Vasseur est devenu Team Principal de Renault F1 en cours de saison dernière. Avant son arrivée chez Renault F1, Frédéric Vasseur dirigeait depuis dix ans l'écurie ART GP, qu'il a fondée avec Nicolas Todt, le fils du président de la FIA, et avec laquelle il a tout gagné en 2015 dans les catégories inférieures (GP2 et GP3).