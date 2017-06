Nouveau départ au GP d'Azerbaïdjan

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, 8e manche du championnat du monde de Formule 1, a été arrêté au 22e tour en raison de débris sur le circuit urbain de Bakou, obligeant les commissaires de course à sortir le drapeau rouge. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) occupait la tête du GP, avant la décision des organisateurs de ramener l'ensemble des monoplaces au stand pour un nouveau départ.



Au cours de la dernière neutralisation de course avant le drapeau rouge, Hamilton a ralenti et l'Allemand Sebastian Vettel l'a heurté, endommageant l'avant de sa Ferrari. Mécontent, Vettel est venu à la hauteur de Hamilton et lui a mis un coup de roue. L'incident est en cours d'enquête par les commissaire de course.



Une première voiture de sécurité était entrée en piste au 13e tour pour dégager la Toro Rosso du Russe Danyil Kvyat. Les commissaires ont tenté de relancer une première fois la course au 17e tour, mais des débris sur la piste ont obligé les commissaires à faire une nouvelle fois appel à la voiture de sécurité. Une collision entre les deux Force India de Pérez et du Français Esteban Ocon a obligé les commissaires de course à ressortir une troisième fois de suite la voiture de sécurité. Les débris étant trop nombreux sur la piste, les commissaires ont été contraints de sortir le drapeau rouge.



Il s'agit du premier arrêt du course de F1 après le GP d'Australie en mars 2016. A l'époque la course avait été arrêtée après un violent accident entre Fernando Alonso et Esteban Gutierrez.