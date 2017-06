Même sanction pour Alonso et Vandoorne

Les deux pilotes McLaren, l'Espagnol Fernando Alonso et le Belge Stoffel Vandoorne, ont écopé d'une pénalité de 15 places chacun sur la grille de départ du GP d'Azerbaïdjan, dimanche, après le 6e changement d'éléments de leur moteur Honda. Alonso comme Vandoorne ont été contraints de remplacer plusieurs pièces de leur moteur et de leur turbo, ce qui les condamnera à s'élancer dans les derniers quelles que que soient leurs positions à l'issue de qualifications samedi.



"Nous avons utilisé le maximum d'éléments moteur au cours des sept premiers Grand Prix de la saison et nous allons, ici et lors d'autres courses, partir de tout derrière", avait expliqué Alonso au début du week-end. La limite est en effet fixée à quatre moteurs par pilote et par saison et l'écurie a déjà été sanctionnée à quatre reprises (deux fois par voiture).