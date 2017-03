Massa meilleur temps

Le Brésilien Felipe Massa (Williams) a réalisé le meilleur temps de la première journée des deuxièmes essais de préparation à la saison 2017 de Formule 1, mardi sur le circuit de Barcelone,

Chaussé de pneus super tendres, Felipe Massa, en 1:19.726, a échoué à seulement 21 millièmes du meilleur temps réalisé par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) lors de la première session des essais hivernaux. Le Brésilien a devancé l'Australien Daniel Ricciardo ( Red Bull), en ultra-tendres, de 174 millièmes, et Sebastian Vettel (Ferrari), en tendres, de 180 millièmes.



La satisfaction était de mise chez Christian Horner, le Team Principal de Red Bull, qui savait que le comportement de sa monoplace allait être scruté après une performance discrète en première semaine. "On préfère pinailler sur des détails ici, et les régler pour le reste de la saison, plutôt que d'arriver à Melbourne avec tout un lot de problèmes", a expliqué le patron de l'écurie deuxième au championnat constructeurs en 2016. "La voiture se comporte comme prévu, et nous offre de bonnes pistes de développement et comme les pilotes semblent heureux, il y a beaucoup de positif."



Mercedes s'est montré en retrait, l'écurie championne du monde consacre le début de la seconde phase d'essais au test de divers appendices aérodynamiques, afin de déterminer leur efficacité. Sur la Flèche d'Argent conduite par Lewis Hamilton le matin puis Valtteri Bottas l'après-midi --4e et 5e quand même--, les techniciens ont notamment modifié l'avant et installé un "aileron de requin" plus conventionnel que celui entrevu la semaine passée.



Les temps

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:19.726 (168 tours)

Daniel Ricciardo(AUS/Red Bull-Renault) 1:19.900 (89)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:19.906 (168)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.456 (49)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:20.924 (86)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:21.347 (142)

Nico Hülkenberg(GER/Renault) 1:21.589 (57)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:21.676 (81)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:21.743 (83)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:22.537 (80)

Pascal Werhlein (GER/Sauber-Ferrari) 1:23.336 (47)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:23.630 (53)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:24.790 (15)