Manor en redressement judiciaire

L'écurie britannique Manor F1, en difficultés financières, a entamé vendredi 6 janvier une procédure de redressement judiciaire, laissant planer des doutes sur sa participation à la saison 2017.

L'administrateur judiciaire de l'écurie, Geoff Rowley, du cabinet britannique FRP Advisory a pris cette décision après plusieurs mois de tentative de rétablissement de la situation financière. Toutefois, seule l'entreprise Just Racing Services, qui opère l'écurie Manor au quotidien, est placé en redressement. L'entreprise Manor Grand Prix Racing, qui détient les droits de participation à la F1, n'est pas touchée par la procédure.



La participation au Grand Prix inaugural de la saison en Australie en mars "dépendra de l'issue du placement en redressement judiciaire et des négociations avec les différentes parties", précise l'administrateur.



L'écurie emploie 212 personnes à Banbury, près du circuit de Silverstone. Rappelons que Manor Racing, cruellement éprouvée par l'accident mortel du Français Jules Bianchi fin 2014 au GP du Japon, alors qu'elle s'appelait encore Marussia, a été sauvée de justesse début 2015 par l'homme d'affaires britannique Stephen Fitzpatrick et a terminé 11e et dernière du Championnat du monde 2016.