Le "halo" entériné

Toutes les monoplaces de Formule 1 seront équipées dès 2018 du système de protection frontale du cockpit baptisé "halo", annonce la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

"Suite à l'accord unanime du Groupe Stratégique, en juillet 2016, pour introduire une protection frontale supplémentaire pour la Formule 1 et le soutien répété des pilotes, la FIA confirme l'introduction du +halo+ pour 2018", indique le communiqué de la fédération. Développé par la Scuderia Ferrari, le "halo" est un arceau en carbone fixé à la carrosserie derrière le volant et de part et d'autre du casque du pilote. Comme d'autres systèmes de protection à l'étude ces dernières années, il a pour but d'éviter que le pilote ne recoive des débris à la tête après un accident.



La majorité des écuries étaient opposées à ce dispositif de sécurité, ce qui avait eu pour effet d'empêcher son installation sur les voitures pour la saison 2017. "Avec le soutien des équipes, certaines caractéristiques de son design seront plus encore améliorées", précise la FIA.



Beaucoup de pilotes se sont également montrés hostiles à ce changement, en estimant que l'ajout de cet appendice revenait à courir dans un cockpit fermé et dénaturait ainsi leur sport.