Le GP de Chine avancé à Samedi ?

Le Grand Prix de Chine, pourrait avoir lieu dès samedi pour éviter les mauvaises conditions météorologiques qui sont annoncées ce dimanche en Chine. Une réunion a lieu en ce matin entre la direction et les patrons des équipes.

Ce serait une course inédite du point de vue de la programmation de ce GP et cela pourrait se produire ce week-end en Chine avec une course qui pourrait être avancée à Samedi.

La 2e séance d'essais libres a été annulée ce vendredi à Shanghai, toujours en raison du brouillard empêchant l'hélicoptère médical de fonctionner normalement.



NP