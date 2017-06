Le GP Azerbaïdjan comme arbitre de la saison de Formule 1

C'est un tournant de la saison de Formule 1, ce week-end lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Un duel fantastique entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari), le premier voudra remporter son deuxième GP d'affilée alors que le deuxième veut casser la bonne dynamique de l'Anglais. Baku aura la chance de voir une belle bagarre !

C'est peut-être le GP le plus important depuis le début de saison pour les deux premiers au classement de la Formule 1, deux objectifs bien différent pour un week-end qui s'annonce mouvementé. Après sa victoire au Canada, Lewis Hamilton (Mercedes) va vouloir enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée en 2017, il pourrait être le premier à réaliser cette prestation en Formule 1 cette saison. Alors que Sebastian Vettel (Ferrari) aura un objectif bien différent, prendre la tête de la course et enfin retrouver le goût de la victoire, ne pas commencer à douter alors que le championnat avait bien démarré.



Dans les rues de Bakou, Lewis Hamilton va vouloir signer sa 57e victoire lors d'un GP et surtout réduire l'écart sur Vettel comme lors du GP du Canada (12 points contre 25 avant Montréal). En Azerbaïdjan, c'est un championnat du monde totalement relancé, il faudra absolument bien négocier le virage pour les deux pilotes, le perdant lors de ce GP pourrait connaître une micro crise à la fin du week-end. "Désormais, il va falloir maintenir cette dynamique. C'est ce qui est plaisant mais aussi toute la difficulté en Formule 1. La dernière course ne compte plus du tout", a indiqué Wolff.



"Bakou est une piste totalement différente de Montréal, elle ressemble à la Russie. Ce week-end va être un défi", a affirmé la star britannique, conscient qu'il ne faudra pas perdre pour partir à la reconquête de la couronne mondiale et d'un quatrième titre de champion du monde. L'avantage sur ce circuit pour les voitures ? La vitesse, comme l'an passé, Bottas, au volant de la Williams, avait été flashé à 366,1 km/h en qualifications et même à 378 km/h d'après les données de son écurie pendant la course. "Cette année, il est peu probable que les voitures atteignent à nouveau ces chiffres, notamment à cause de pneus plus larges", a cependant estimé Ferrari qui espère quand même atteindre ces vitesses.



Reste à savoir qui sera le grand vainqueur du week-end, particularité à Bakou, c'est le circuit le plus long de la saison derrière Spa-Francorchamps (Belgique) avec plus de 6 kilomètres de pistes. Au bout de cette piste, un avantage considérable pour le vainqueur du GP.