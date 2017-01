Le changement de propriétaire de la F1 entériné

Les actionnaires de Liberty Media approuvent le rachat de la Formule 1. Le championnat passera sous pavillon américain sitôt obtenu l'accord de la Fédération internationale de l'Automobile (FIA).

Lors d'une assemblée générale extraordinaire au siège du groupe à Englewood (Colorado), les actionnaires ont donné leur accord à ce rachat pour 8 milliards de dollars, annoncé en septembre et qui fait passer l'un des sports les plus regardés au monde sous le contrôle du groupe du milliardaire John Malone.



Après plus d'une décennie sous le contrôle du fonds d'investissement CVC Capital Partners, la F1 va prendre une nouvelle direction, son dirigeant tutélaire, Bernie Ecclestone, âgé de 86 ans, devant passer progressivement la main à Chase Carey, ancien bras droit d'un autre magnat des médias, Rupert Murdoch pour qui il avait développé la chaine Fox Sports.