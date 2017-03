Visible de très loin ! Après l'annonce du partenariat avec BWT, une entreprise autrichienne de traitement d'eau, la Force India VJM10 devient rose.

We will have a brand new look this season after an agreement with BWT, Europe's no 1 water technology specialists. https://t.co/7SOMlq46Ar pic.twitter.com/gY3WhjapPg