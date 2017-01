La F1 sans Ecclestone, ce n'est plus de la fiction

Bernie Ecclestone n'est plus le boss de la Formule 1. Après quatre décennies de règne sur la discipline qu'il a façonnée, le Britannique doit quitter son poste de patron du Formula 1 Group. Il est remplacé par Chase Carey.

Le groupe de médias américain Liberty Media, qui est en train de finaliser le rachat de la Formule 1, avait initialement demandé à Bernie Ecclestone de rester à son poste actuel pendant trois ans. Mais les nouveaux propriétaires sont revenus sur leur décision. "J'ai été remercié aujourd'hui (lundi). C'est officiel. Je ne suis plus le leader de la compagnie. Mon poste est pris par Chase Carey", a confié Bernie Ecclestone à Auto Motor und Sport.



Agé aujourd'hui de 86 ans, le Britannique avait repris les rênes de la F1 en 1987 en fondant le groupe Formula One Promotions and Administrations. A l'inverse des écuries ou des promoteurs de Grands Prix, Ecclestone gagnait, lui, de l'argent. Cet ancien pilote avait révolutionné son sport, en faisant notamment un business lucratif. Surnommé le grand argentier de la F1, il est lui-même devenu multimilliardaire grâce à son sport.



Liberty Media devrait monter une équipe de trois personnes pour gérer la F1. Chase Carey devrait être le numéro 1, lui qui est actuellement le président de Delta Topco, la holding qui gère les droits commerciaux du championnat. Il devrait être appuyé par Sean Bratches, un ancien dirigeant de la chaîne sportive américaine ESPN. Ross Brawn, l'ancien team principal de l'équipe Mercedes, devrait, lui, se charger des relations avec les équipes et la Fédération internationale (FIA).