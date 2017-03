Hamilton voit l'écurie Ferrari comme la favorite de la saison en Formule 1

Le Britannique Lewis Hamilton a donné son favori pour la nouvelle saison de Formule 1. Et après les essais de Barcelone, lors de l'avant-saison, Hamilton voit l'écurie Ferrari comme favorite au titre.

"Je constate que les Ferrari sont les plus rapides pour le moment et je pense qu'elles seront assurément les favorites. Mais bien sûr, nous en saurons plus ce week-end. Je n'ai pas connu beaucoup de batailles contre Sebastian sur la piste. Bien sûr que j'aimerais ça. Je pense que c'est ce que les fans veulent voir," a déclaré le Britannique lors de la conférence de presse d'avant GP.



Une déclaration qui n'a pas laissé Vettel indifférent : "Mercedes est en très grande forme depuis trois ans. Même après des changements de règles et de régulations, si une équipe est forte, elle produira une voiture performante l'année suivante, quoi qu'elle fasse.C'est très clair qui est le favori. Nous tous ici, nous essayons de faire notre maximum pour les rattraper. A quel point nous avons réussi, on verra."