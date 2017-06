Hamilton arrache la pole

Lewis Hamilton a soufflé la pole position à son coéquipier Valtteri Bottas dans les derniers instants des essais qualificatifs du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le Français Esteban Ocon signe une excellente 7e place. Son meilleur résultat en carrière.

Le Français Esteban Ocon (20 ans), au volant de sa Force India, a réalisé la meilleure qualification de sa jeune carrière, prenant la 7e place, juste derrière son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez.



L'exercice a été particulièrement animé. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a signé la 66e pole position de sa carrière en arrachant littéralement le meilleur temps à son coéquipier dans le dernier tour chronométré. Le triple champion du monde a devancé Valtteri Bottas d'un rien.



La troisième partie des qualifications a été interrompue pendant une dizaine de minutes, après l'immobilisation de la Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo. Bottas avait le meilleur chrono avant cette interruption, mais dans la dernière tentative de passer devant, Hamilton a affolé les temps surtout dans les deux derniers tiers de la course, pour abaisser le record du circuit sous 1 minute 41. "C'est l'un des derniers tours les plus enthousiasmant que j'ai eu à piloter depuis cette année. Lorsque je suis arrivé au dernier virage, je me suis dit +Pitié, faites que ce soit suffisant+", s'est réjoui Hamilton.



En tête du Championnat du monde, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) partira en 2e ligne, à la 4e place, derrière son coéquipier le Finlandais Kimi Raïkkönnen (1:41.693).



En vue lors des deux premières séances de qualifications les Red Bull sont rentrés dans le rang, avec un 5e place pour le Néerlandais Max Verstappen, alors que Ricciardo doit se contenter de la 10e place après sa sortie de piste.



Classement

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:40.593

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:41.027

3. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:41.693

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:41.841

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:41.879

6. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:42.111

7. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:42.186

8. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:42.753

9. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:42.798

10. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:43.414