GP de Chine : Hamilton en pole

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé son principal rival, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), pour s'adjuger la pole position du Grand Prix de Chine, 2e manche de la saison de Formule 1, samedi à Shanghai.

Avec un chrono de 1 min 31 sec 678/1000e, soit près de deux dixièmes de mieux que Vettel, Lewis Hamilton s'est également offert le nouveau record absolu du circuit, qui était détenu depuis 2004 par Michael Schumacher sur Ferrari (1:32.238). Avec cette 63e position de pointe, le triple champion du monde (2008, 2014, 2015) se rapproche d'un autre record de l'Allemand, auteur de 68 poles (contre 65 pour Ayrton Senna).



Comme en Australie mi-mars, la deuxième ligne sera occupée par l'autre Mercedes de Valtteri Bottas, qui a échoué à un millième seulement de Vettel, et l'autre Ferrari de Kimi Räikkönen.



Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), handicapé par un problème de moteur et auteur du 19e chrono seulement, a été éliminé dès la première partie de la séance de qualifications. Son coéquipier australien Daniel Ricciardo a lui signé le 5e temps en Q3. Les Français Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) ont également été éliminés dès la Q1, ne pouvant améliorer leur temps après que le novice italien Antonio Giovinazzi (Sauber) eut accidenté sa monoplace dans les dernières secondes.