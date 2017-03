Ferrari marque les esprits en Australie

C'est la première fois depuis plusieurs saisons que la Ferrari arrive à rivaliser directement avec la Mercedes en terme de performance pure. Retour sur le GP d'Australie qui permet à la Scuderia de marquer les esprits lors de la première course de la saison 2017 en Formule 1.

C'est une vraie performance que vient de signer la Scuderia ce week-end lors du GP d'Australie. Une victoire qui permet d'affirmer des grandes ambitions pour la saison 2017 de Formule 1. Pour Sergio Marchionne, le président de la marque au cheval cabré, la victoire est surtout celle du travail d'avant saison qu'il faudra confirmer sur les prochaines courses : "Il était temps, c'est ainsi que débute le texte. Je suis très heureux pour l'équipe et les tifosi qui nous ont soutenus pendant cette longue période. Nous avons attendu cette victoire pendant près d'un an et demi. Entendre à nouveau l'hymne national était très émouvant. Maintenant, ceci dit, il est absolument essentiel de se souvenir que ce n'est pas la destination mais seulement le premier pas d'une longue route qui doit nous voir tous concentrés pour s'améliorer de jour en jour".



En 2017, le changement des réglementations techniques relance les courses et la hiérarchie du paddock. C'est bien la plus vieille écurie de F1 qui a réussi à profiter de ces améliorations. Les monoplaces sont plus élargies mais aussi plus rapides et Ferrari est très performante pour la recherche de vitesse. Les ingénieurs ont beaucoup travaillé pour que la voiture gagne en vitesse au fil de la course, ce changement a été visible dès le début des courses d'avant saison à Barcelone, les deux monoplaces de la Scuderia ont dominé les essais en Catalogne.



Dominé les préparations lors de la pré-saison et profiter aussi de la petite malchance de Lewis Hamilton qui s'est retrouvé coincé dans le trafic après son premier arrêt au stand. Mais la chance n'est pas la seule explication de la victoire de Vettel, hier, c'est aussi la première fois depuis plusieurs saisons que monoplace italienne rivalise directement, en performance pure, avec la Mercedes du Britannique, Lewis Hamilton. Les derniers titres pour Ferrari remontent à 2007 au Championnat du monde des pilotes et à 2008 à celui des constructeurs, un objectif pour la saison aller chercher une couronne et retrouver le goût de la victoire.



Prochain GP en Chine (Shanghaï) le 09/04/2017





NICOLAS PELLETIER