Ferrari doit confirmer au GP de Russie

Alors que Mercedes est dans le doute depuis le début de cette saison de formule 1, Ferrari avance à fond. Lors du GP de Sotchi, ce dimanche, elle voudra conforter cette domination en s’imposant dans cette 4ème manche de la saison.



On retrouve enfin la Scuderia sur le devant de la scène ! Depuis le début de saison personne arrive à suivre l'équipe italienne avec une monoplace capable de rivaliser avec Mercedes qui domine la Formule 1 depuis 3 ans. Vettel veut donc confirmer sa bonne forme de début de saison avec une nouvelle victoire ce week-end après les deux du début de saison en Australie et à Bahreïn. En tête du classement des Pilotes (68 points), Vettel ne doute pas et veut creuser cet écart car il sait très bien que durant la saison, Hamilton peut revenir.



La défaite est interdite pour Mercedes, elle n'a perdu aucune des trois courses disputées dans la cité balnéaire des bords de la mer Noire (Hamilton s'y est imposé en 2014 et 2015, imité par Rosberg en 2016). Une victoire de Vettel ce week-end remettrait en cause l'ensemble du début de saison et la préparation de l'écurie et des têtes pourraient tomber. Il faut dire que l'écurie connaît plusieurs problèmes, avec les essais hivernaux qui n'étaient pas excellents, en cause, le moteur Honda de la monoplace.



Pour ce GP, il faudra aussi regarder l'état de forme de Sauber, le Petit Poucet du championnat cette saison et qui n'a marqué aucun point depuis le début. Une information importante est aussi arrivée pour le monde de la F1 cette semaine, après une réunion de la Fédération internationale de l'automobile à Paris, qui a donc décidé d'enterrer le halo pour les voitures et pour remplacer ce dispositif, la FIA a préféré un bouclier transparent qui rentrera en oeuvre en 2018.



Classement des pilotes:

1. Sebastian Vettel (GER) 68 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 61

3. Valtteri Bottas (FIN) 38

4. Kimi Räikkönen (FIN) 34

5. Max Verstappen (NED) 25

6. Daniel Ricciardo (AUS) 22

7. Felipe Massa (BRA) 16

8. Sergio Pérez (MEX) 14

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 10

10. Romain Grosjean (FRA) 4



Au classement des constructeurs, Ferrari devance Mercedes, avec 102 unités contre 99.



N.P