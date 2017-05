Excellente opération pour Vettel

Sebastian Vettel (Ferrari) remporte le 75e Grand Prix de Monaco, sa troisième victoire cette saison. L'Allemand conforte sa place de leader au Championnat du monde.

C'est la deuxième victoire de Sebastian Vettel à Monaco après celle de 2011, sa 45e victoire en carrière. Le leader du championnat du monde est monté sur le podium avec son coéquipier de Ferrari, Kimi Räikkönen, auteur de la pole position mais intrinsèquement moins rapide que Vettel dimanche, et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull). Pour Ferrari, il s'agit du premier doublé depuis sept ans et le GP d'Allemagne 2010. Autant dire une éternité.



Parti de la 13e place sur la grille, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), principal rival de Vettel pour le titre mondial, est finalement 7e. Vingt-cinq points (soit une victoire) séparent désormais les deux hommes au classement général des pilotes, l'Allemand pointant en tête avec 129 unités.



Sur un circuit aussi étroit où dépasser est impossible, c'est la stratégie qui a fait la différence, les pilotes comme Vettel, Ricciardo ou Hamilton ayant choisi de s'arrêter plus tard aux stands ayant gagné des places. La course été neutralisée entre les 61e et 67e tours après un accrochage entre l'Allemand Pascal Wehrlein (Sauber) et le Britannique Jenson Button (McLaren-Honda). Le premier est venu heurter une barrière dans le virage du Portier, juste avant le tunnel, terminant sa course sur la tranche, ce qui a provoqué la neutralisation et le déploiement de la voiture médicale. Il a rapidement pu être joint par son équipe à la radio, annonçant qu'il allait bien, et a quitté sa monoplace en marchant.



Jusqu'ici monotone, la course s'est affolée dans les derniers tours, avec une série de sorties de piste et d'abandons (Kvyat/Toro Rosso, Stroll/Williams, Vandoorne/McLaren-Honda, Ericsson/Sauber, Button/McLaren-Honda, Wehrlein/Sauber). L'Allemand de Renault Nico Hülkenberg avait lui été contraint de renoncer dès le 16e tour, après un problème de boîte de vitesses.



Les Français Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) sont respectivement 8e et 12e.



Classements des championnats du monde

Classement des pilotes

1. Sebastian Vettel (GER) 129 points

2. Lewis Hamilton (GBR) 104

3. Valtteri Bottas (FIN) 75

4. Kimi Räikkönen (FIN) 67

5. Daniel Ricciardo (AUS) 52

6. Max Verstappen (NED) 45

7. Sergio Pérez (MEX) 34

8. Carlos Sainz Jr (ESP) 25

9. Felipe Massa (BRA) 20

10. Esteban Ocon (FRA) 19

11. Nico Hülkenberg (GER) 14

12. Romain Grosjean (FRA) 9

13. Kevin Magnussen (DEN) 5

14. Pascal Wehrlein (GER) 4

15. Daniil Kvyat (RUS) 4



Classement des constructeurs

1. Ferrari 196 points

2. Mercedes-AMG 179

3. Red Bull 97

4. Force India 53

5. Toro Rosso 29

6. Williams 20

7. Renault 14

8. Haas 14

9. Sauber 4