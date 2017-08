Zlatan héros de son propre jeu vidéo !

Après les timbres et le billet de banque à son image, Zlatan va devenir le héros d'un jeu vidéo!



Le jeu Zlatan Legends a été développé en Suède par le studio ISBIT, il emmènera le joueur de Manchester United dans l'espace pour un jeu d'action. Rien de plus n'a été dévoilé dans le teaser pour l'instant.



Sa sortie est prévue pour le 17 août prochain et sera disponible sur mobile (Apple Store et Google Play).





On this day the universe will know: there is only one Zlatan #zlatanlegends #isbitgames https://t.co/TINHnY4VP9