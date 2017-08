Football - News

Zidane très content de ce premier trophée de la saison

Le Real Madrid est donc le vainqueur du premier trophée de la saison, en remportant la Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, cette nuit (3-1, 2-0).

"C'est bien pour commencer la saison, mais nous savons qu'il nous reste beaucoup de chemin. La Liga va commencer, le plus difficile va commencer. Mais je suis content de ce que nous faisons et de la manière dont nous jouons. Je suis heureux, j'aime ce que je fais, et forcément, gagner sept titres avec ces joueurs, c'est fabuleux", a-t-il indiqué en conférence de presse.