Wenger réagit au transfert de Neymar

Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi, Arsène Wenger a été interrogé par un journaliste sur le transfert record de Neymar de Barcelone vers le PSG.



L'énorme montant de la clause libératoire (222 millions d'euros) n'a pas l'air de plaire à l'entraineur d'Arsenal qui semble effaré de voir les sommes faramineuses qui circulent de nos jours dans le monde du football.



« C'est à cause des propriétaires. Le paysage du football a complètement changé. Une fois qu'un pays contrôle un club, tout est possible. Il devient impossible de respecter le fair-play financier. C'est pourquoi j'ai toujours plaidé pour que le football puisse vivre de ses propres ressources. Nous ne sommes plus dans une période où vous investissez en attendant des retours. Les chiffres impliquent beaucoup de passion et de fierté. Les chiffres ressemblent à l'inflation qui s'accélère. Lorsque vous pensez que Trevor Francis a été le premier joueur acheté 1 million de livres sterling et que cela semblait déraisonnable ! Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de la réalité », a t'il répondu.