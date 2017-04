Football - News

Wenger a confiance en son équipe

Belle victoire ce week-end des Gunners d'Arsenal. Les hommes d'Arsène Wenger se sont qualifiés pour la finale de la Cup en venant à bout de Manchester City. Une bonne nouvelle pour le coach Alsacien qui a évoqué la situation du club.

" Je pense que le club va bien et se trouve dans une situation favorable. Nous avons une équipe solide et nous l'avons encore démontré aujourd'hui. C'est ce qui importe le plus pour moi. Un jour, je partirai, c'est donc la chose la plus importante pour moi", a t-il affirmé en conférence de presse d'après match.