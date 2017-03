Football - News

Wendie Renard prolongée à l’OL jusqu’en 2022

La capitaine des Bleues Wendie Renard a prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais pour 5 saisons supplémentaires, jusqu’en 2022.





Wendie Renard et l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas près de se terminer ! L'internationale française a annoncé jeudi la prolongation de son contrat avec l'OL jusqu'en 2022.



Pourtant, son départ était annoncé depuis plusieurs semaines. « J'avais déjà trouvé, tout était calé », a confié la défenseur central française dans une interview accordée au Progrès. Mais les messages de soutien des supporteurs lyonnais et ses discussions avec plusieurs personnes, notamment le président de la Fédération française de football Noël Le Graët et le président de l'OL Jean-Michel Aulas l'ont fait rester. Renard, qui s'est qualifiée avec ses co-équipières de l'OL pour les demi-finales de la Ligue des Champions hier soir, est arrivée au club en 2006.









