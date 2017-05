Football - News

Une minute de silence pour les victimes du drame de Furiani

La LFP a annoncé, ce mercredi, qu'une minute de silence sera respectée vendredi sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 en mémoire aux victimes du drame de Furiani.

"Conformément aux engagements pris par le Ministère des Sports, la FFF et la LFP le 22 juillet 2015, un hommage sera rendu le vendredi 5 mai par l'ensemble des clubs de football aux victimes du drame de Furiani.



Dans le cadre de la rencontre AS Saint-Etienne – FC Girondins de Bordeaux comptant pour la 36e journée de Ligue 1 et des sept matchs de Domino's Ligue 2 programmés le vendredi 5 mai, un hommage sous la forme d'une minute de silence ou d'applaudissements sera observé sur tous les stades des clubs professionnels de Ligue 1 et de Domino's Ligue 2 concernés."