Un joueur de ManU vu avec l'ex femme de Djibril Cissé

L'ex femme de Djibril Cissé et mère de ses 3 enfants Cassius (11 ans), Prince Kobe (9 ans) et Marley Jackson (7 ans), a été vu en compagnie d'un autre joueur de foot dans les rues de Manchester.



Deux ans après leur divorce, Jude Cissé semble avoir retrouvé l'amour dans les bras du milieu offensif de Manchester United Henrikh Mkhitaryan.





Henrik Mkhitaryan pictured in Manchester enjoying meal with ex-wife of former Liverpool striker https://t.co/3s9iryT03l pic.twitter.com/VCx7BEGblP