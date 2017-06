Football - Transferts

Un huissier pour régler le cas Harit à Nantes

Depuis plusieurs semaines le FC Nantes est en discussion très avancées avec le club allemand de Schalke 04 à propos de la venue du jeune Amine Harit pour la saison à venir. En effet le joueur de 20 ans est attendu en Allemagne pour un transfert de 10 millions d'euros et un contrat de 4 ans. Malgré tout il ne s'est pas présenté au centre d'entraînement ce lundi lors de la reprise.



Comme l'explique 20 minutes son club a engagé un huissier de justice pour qu'il vienne chaque jour attester de l'absente d'Amine Harit. Des retenues de salaires sont notamment prévues:"C'est un très bon joueur, on aimerait tous le garder. Maintenant, il y a un certain nombre de clubs sur lui avec des montants conséquents. Il y a des discussions, ce sont des dossiers qui prennent du temps. Vous avez compris où il veut en venir, c'est difficile de retenir un joueur quand des clubs importants s'offrent à lui", a expliqué Franck Kita, directeur général du FC Nantes.