Un français élu meilleur joueur de Championship

Un milieu de terrain français est à l'honneur de l'autre côté de la Manche. Pas en Premier League, mais en deuxième division.



Anthony Knockaert a été élu meilleur joueur de la Championship pour la saison 2016-2017. Passé par Guingamp, le footballeur de 25 ans brille avec le leader Brighton & Hove Albion, en excellente position pour la montée dans l'élite. Le natif de Roubaix a marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives en 40 rencontres.





Ladies and gentlemen, here are your 2016/17 @SkyBet #EFL Players of the Season. 👏#EFLAwards pic.twitter.com/W3V2RrnEAj