Football - Sponsoring

Un club tchèque transforme ses bancs de touche en canette de bière

Suite à un partenariat, le club tchèque Viktoria Plzen a eu l'idée innovante de transformer ses bancs de touche de la Doosan Arena en canette de bière. Une initiative qui est à l'image de la ville puisque le club de Plzen est connu comme la capitale tchèque de la bière.



Le directeur général, Adolf Sadek, a déclaré que c'était une idée commune du club et de la brasserie Gambrinus : "Ces bancs sont uniques et aucun autre club n'a les mêmes", a t-il déclaré.



Les joueurs non plus ne sont pas mécontents de cette originalité et ont bien accueilli leurs nouveaux sièges chauffants.