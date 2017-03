Un club chinois ne blague pas avec les tacles

Le Shenhua Shanghai suspend de salaire de Qin Sheng, son joueurs, qui a marché sur le pied du joueur Belge, Axel Witsel lors d'un match samedi après-midi.



Les clubs chinois ne rigolent pas avec les tacles. Shenhua Shanghai a annoncé mardi qu'il suspendait son joueur, l'international Qin Sheng, avec une grosse menace de rester sur le banc pour la fin de sa carrière, pour son tacle jugé "abominable" sur le Belge Axel Witsel. Si Qin ne "se corrige pas", il "restera durant les quatre prochaines années en équipe réserve et prendra sa retraite à 35 ans", a prévenu le président. Le club lui a même infligé une énorme amende pour un joueur chinois de 300 000 yuans (40 777 euros).





The CSL, where a stamp like this sees you relegated to the reserves on minimum wage for the rest of your contract. https://t.co/cPeoOvmX4T