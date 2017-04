Football - Transferts

Un Belge fait tourner la tête à Paris et la Ligue 1

Véritable pièce maitresse du club belge d'Anderlecht, Youri Tielemans ne devrait pas s'éterniser encore bien longtemps au pays. Depuis de nombreuses années, ce milieu de terrain épate l'Europe entière. Ce qui lui vaut d'être un joueur convoité.

Agé de 19 ans et auteur d'une saison remarquée avec 18 buts et 11 passes décisives en 43 matchs de Jupiter League, Youri Tielemans attire de nombreux clubs. En effet, en Ligue 1 Lyon, le PSG et maintenant Monaco en font un recrutement de choix. Malgré tout la Ligue 1 devra batailler très fort pour pouvoir le faire venir car Liverpool, Everton et Chelsea sont déjà sur le coût depuis de nombreux mois.



GZ