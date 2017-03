Football - Insolites

Un arbitre ghanéen, suspendu à vie

Joseph Lamptey, un arbitre ghanéen a été suspendu à vie pour avoir manipulé un match de football lors de match de qualification pour le Mondial 2018 entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il avait sifflé un penalty imaginaire.

C'est officiel, Joseph Lamptey n'arbitrera jamais de matchs de football officiels. Cet arbitre ghanéen de 42 ans a été suspendu à vie par la FIFA, à cause de décisions litigieuses au cours de différents matchs et surtout lors de la rencontre opposant le Sénégal à l'Afrique du Sud.



" M. Lamptey a été reconnu coupable de violation de l'art. 69, al. 1 (Influence illégale sur le résultat d'un match) du Code disciplinaire de la FIFA", justifie un communiqué de l'instance, sous-entendant que l'officiel ghanéen avait volontairement manipulé la rencontre. La FIFA mène une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la manipulation de matches et s'engage à protéger l'intégrité du football par tous les moyens possibles", poursuit le document. A la suite du match, l'arbitre avait déjà été suspendu pour trois mois par la CAF en novembre dernier, manquant par conséquent la CAN 2017". Entre les lignes, on comprend également que des soupçons de manipulation pèsent plus globalement sur la rencontre. " De plus amples informations concernant le match Afrique du Sud - Sénégal en question seront fournies dès que la décision deviendra définitive et contraignante", ajoute la FIFA.



