Football - News

Un adjoint pour Andoni Zubizarreta à l'OM

C'est une petite révolution dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Albert Valentin ancien cadre du FC Barcelone va rejoindre Andoni Zubizarreta au sein du club phocéen.

C'est un gros coup pour l'OM, Albert Valentin va être nommé directeur sportif adjoint du club en charge des dossiers sur la formation, de la détection et du recrutement des joueurs. Ce dernier vient de démissionner de son poste au Real Saragosse et il avait déjà travaillé avec Zubizarreta au FC Barcelone. Les deux anciens du Barça se retrouvent à Marseille pour mener le projet de Franck McCourt, l'été prochain, Marseille devra absolument se renforcer et ces deux nouvelles recrues auront du boulot pour venir lutter dans le championnat de France avec le Paris Saint-Germain. Narcis Julia, autre ancien du FC Barcelone, pourrait faire le même chemin que Valentin et rejoindre Marseille dans les prochaines semaines.



NP