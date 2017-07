Paris - Monaco : les compos probables

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sont en quête d'un premier titre cette saison. A Tanger, le lauréat de la Coupe de France et le champion de France s'affrontent dans le cadre du Trophée des Champions.



Côté monégasque, Leonardo Jardim pourrait aligner les recrues estivales Terence Kongolo et Youri Tielemans, alors que Kylian Mbappé devrait être aligné en pointe aux côtés de Radamel Falcao. En face, Unai Emery devrait titulariser Daniel Alves sur le flanc droit de la défense. Angel Di Maria est suspendu.



Le onze probable de Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Kongolo - Lopes, Tielemans, Fabinho, Lemar - Falcao, Mbappé.



Le onze probable du PSG : Areola - Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Guedes, Cavani, Pastore.