Monaco veut instiller le doute au PSG

L'AS Monaco retrouve le Paris Saint-Germain samedi soir à Tanger au Maroc pour le Trophée des champions 2017. Monaco ne part pas favori mais pourrait bien surprendre son adversaire qui reste sur deux défaites en match amical.

C'est un match de prestige qui se déroule à Tanger au Maroc ce samedi soir. Le champion de France, l'AS Monaco affronte le vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Les deux équipes devraient jouer une fois de plus, les premiers rôles en Ligue 1 Conforama cette saison avec deux équipes très qualitatives.



Pour l'ASM, de nombreux joueurs sont partis : Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Nabil Dirar, Valère Germain ainsi que Bernardo Silva. Malgré ces départs, les dirigeants du Rocher ont recruté en masse avec les signatures de Tielemans, Kongolo, Mboula, Benaglio, Meïté et Saint-Maximin.



De jeunes joueurs qui possèdent un certain talent et qui pourraient bien se révéler au cours de la saison à venir. Côté bonnes nouvelles, le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions a conservé Leonardo Jardim mais aussi et surtout Sidibé, Glik, Jemerson, Falcao et Lemar. Pour le cas Mbappé le dossier est toujours ouvert mais semble se diriger du côté de la capitale espagnole.



Les dirigeants réclameraient près de 180 millions d'euros pour laisser partir leur pépite. L'ASM a joué 6 matchs amicaux. Le bilan est de 3 nuls, 2 victoires et une défaite contre le Sporting, il y a une semaine. Le club fait de ce Trophée des champions un objectif face à une formation parisienne dans le doute et surtout dans l'attente de la probable arrivée de Neymar.





Un cinquième trophée en cinq ans ?



Côté PSG on vise une cinquième victoire consécutive dans la compétition. Contrairement aux joueurs de l'ASM, le mercato semble discret. Discret pendant un mois, car désormais l'affaire Neymar a fait le tour de la planète.



La star de la Seleçao pourrait signer au club dans les heures à venir, ce qui pourrait faire passer le PSG dans une autre dimension. Pour l'heure rien n'est fait et le club de la capitale doit se concentrer sur cette rencontre. Coiffé sur le poteau pour le titre de Champion l'année dernière, Emery et son groupe n'ont pas le droit à l'erreur et se doivent de remporter un maximum de trophées.



Les matchs amicaux disputés jusque-là sont décevants. Deux défaites contre la Juve et Tottenham, combiné à un succès aux tirs au but contre la Roma et à u match nul 1-1 face au Paris FC, promu en Ligue 2. Le recrutement a vu arriver Dani Alves sur le côté droit et Yuri Berchiche sur le flanc gauche.



En attendant Neymar, Paris piste Danilo Pereira, Rui Patricio et même Alexis Sanchez. Une rencontre que le PSG ne doit pas perdre face à une formation de l'AS Monaco et un Leonardo Jardim qui fera tout pour faire chuter l'ogre parisien.