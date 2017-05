Toulon veut sauver sa saison

Début du premier barrage du Top 14 vendredi à 21h avec le match entre le RC Toulon et le Castres Olympique. Les deux équipes ont respectivement terminé 4e et 5e du Top 14.

Les phases finales du Top 14 débutent ce week-end par les deux rencontres de barrages. Le RC Toulon affronte le Castres Olympique. Les Toulonais ont terminé à la 4e place du championnat avec un total 69 points. Pour Castres la saison a été bonne avec au final une 5e place obtenue et 63 unités.



Cette saison, le RCT a remporté 14 victoires, 2 nuls et 10 défaites, ce qui montre que le championnat n'a pas forcément été une réussite. L'équipe du président, Mourad Boudjellal s'est malgré tout qualifié pour ces barrages avec l'avantage du terrain. En effet, les joueurs entraînés par Richard Cockerill recevront au Stade Mayol pour ce premier match de barrage.



Un avantage non- négligeable du fait de leur beau parcours à domicile pendant la saison. Ils n'ont connu que 2 défaites à domicile cette saison, alors que le Castres Olympique de son côté n'a plus gagné de rencontres à l'extérieur depuis le 12 mars. Les deux formations s'étaient affrontées le mois dernier et c'est le RC Toulon qui l'avait emporté. Revanche à venir pour Castres.





Dernière chance pour vous procurer des places pour assister au Barrage ce matin de 9h à 12h à Pierre-Antoine : https://t.co/cPwdL7YdEY pic.twitter.com/TgWNkcHDfR — Castres Olympique (@CastresRugby) 15 mai 2017





Vos Rouge et Noir vous attendent vendredi prochain à 21h à Mayol pour ce match couperet #RCTCO #RCT pic.twitter.com/OStlp90KIC — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 13 mai 2017





Greg Zerbone