Thomas Lemar a le temps

Actuellement leader du championnat avec Monaco, Thomas Lemar réalise une très belle saison. L'ancien Cannais compte 7 buts et 6 passes décisives dont une réalisation en finale de Coupe de la Ligue contre Paris. A 21 ans, il est déjà en équipe de France. Tout va donc très vite pour le talentueux gaucher. Malgré tout son entourage ne veut pas qu'il grille les étapes.

"Chaque chose arrivera en temps si ça doit arriver Aujourd'hui, Thomas est chez le leader de L1. Il n'y a pas de projection particulière. On est dans une logique de progression, et celle-ci passe par du temps de jeu, ce qu'il a à Monaco. Il y a parfois des paramètres économiques qu'on ne maîtrise pas, mais je pense que l'objectif serait qu'il fasse encore une année ou deux à Monaco. Il a son ambition, ses objectifs, forcément l'envie d'aller un peu plus loin. Dans ce milieu, le joueur a son mot à dire, mais il n'est pas toujours le seul à décider", explique le père de Thomas Lemar.