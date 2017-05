Une victoire pour la Juventus avant le Real

Une semaine avant la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, la Juventus Turin a conclu sa saison de Serie A par un succès à Bologne (2-1). Menée sur un but de Saphir Taider (52e), la Vieille Dame a inversé la donne par Paulo Dybala (70e) et Moise Kean (94e). Les hommes de Massimiliano Allegri vont désormais pouvoir se concentrer sur la C1 et rêver au triplé, après le Scudetto et la Coupe.