Un joueur de la Juventus plaît à Arsenal

Arrivé du FC Porto pour 26 millions d'euros il y a deux saisons, Alex Sandro souhaiterait aller voir ailleurs. Le latéral gauche est titulaire dans le 11 d'Allegri et apporte de belles promesses à son équipe. Rapide, puissant et adroit balle au pied il a tout du latéral gauche type et ce n'est pas pour rien si le Brésilien a poussé Patrice Evra vers la sortie. Aujourd'hui il intéresse du beau monde.

D'après TMW, Arsenal envisage de faire une proposition de 35 millions d'euros afin de s'attacher les services d'Alex Sandro. Le joueur réalise une bonne saison comme en témoigne ses stats avec 4 passes et 2 buts. Aujourd'hui il ferait parti des priorités des Gunners



Âgé de vingt-six ans, le Brésilien est engagé avec le club Turinois jusqu'en 2020, il serait favorable à un départ. Manchester City et Manchester United seraient également sur le dossier.



GZ