Un derby Turinois pour préparer le retour contre Monaco

Samedi à 20 h 45, la Juventus Turin affronte le Torino à domicile pour le compte de la 35e journée de Serie A.

Les hommes de Massimiliano Allegri partent favoris samedi soir dans le derby de Turin. Ils retrouvent une formation du Torino actuellement 9e du championnat avec 49 points. Le taureau reste sur 6 matchs sans défaites en championnat et compte dans ses rangs le meilleur buteur de Serie A, Andrea Belotti. Avec ses 25 réalisations, il réalise une magnifique saison et s'est véritablement révélé sous le maillot du Torino.



Rappelons que lors du match aller, le 11 décembre dernier, la Juventus s'était imposée sur le score de 3 buts à 1. Dans l'histoire, la Vieille Dame n'a perdu que trois fois face à son voisin. Le bilan 18 succès, 5 nuls et 3 défaites. En ce qui concerne la Juve, tout va bien le titre semble être acquis et les coéquipiers de Paulo Dybala sont bien partis pour rallier la finale de la Ligue des champions. En championnat, le bilan est juste incroyable. 27 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 34 journées.



Ce samedi la défense du Taureau devra faire attention à Gonzalo Higuain, actuellement en grande forme et qui reste sur 23 buts en championnat. Pipita comme on le surnomme reste sur un doublé cette semaine face à Monaco en demi-finale de Ligue des champions. Il sera donc en pleine forme pour le derby de Turin. Un match parfait pour préparer le retour de Ligue des champions mardi prochain.



GZ