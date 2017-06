Un ancien de l'OM ne veut pas revenir au club

Alors qu'il est simple remplaçant à la Juventus Turin, le milieu de terrain Mario Lemina ne veut pas retrouver la Provence, comme il a expliqué à RMC.

"Tout ce qui m'intéresse, c'est d'évoluer dans la suite de ma carrière, de tenter toutes mes chances avec la Juve. Revenir, pour moi ce serait un échec. Pas parce que c'est l'OM. Je tiens vraiment à cette équipe. L'OM, ça me tentera toujours. Mais je n'ai pas envie de revenir sur mes pas, s'est justifié le Bianconero. Malgré le fait que le projet soit vraiment tentant, j'ai vraiment envie d'avancer et de changer d'horizon. J'ai envie de voir ailleurs, de pouvoir évaluer les autres championnats et voir ce que je vaux."