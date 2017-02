Trois points de plus pour la Juve

La Juventus Turin s'est imposée sur la pelouse de Crotone (0-2), ce mercredi lors d'un match en retard de la 18e journée de Serie A. Les buts ont été signés Mario Mandzukic (60e) et Gonzalo Higuain (74e). Plus que jamais en tête du classement, la Vieille Dame de Massimiliano Allegri prend sept points d'avance sur l'AS Rome et file, doucement mais sûrement, vers un nouveau Scudetto.