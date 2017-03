Totti et la Roma, l'histoire d'amour continue

Francesco Totti est rentré dans l'histoire en Ligue Europa en foulant la pelouse du Stadio Olimpico à 40 ans passé. Aujourd'hui, même si le joueur va prendre sa retraite très prochainement son histoire avec la Louve ne devrait pas être terminée pour autant.

James Pallotta, le président du club, a fait savoir à la Gazzetta dello Sport qu'une proposition pour intégrer le staff était bien sur la table. " Nous n'avons pas encore parlé de son futur en tant que joueur, mais Totti a entre les mains un contrat de six ans pour être directeur".



Un contrat prévu au moment de la prolongation de Totti, en juin 2016. Un premier bail d'un an avait été signé, qui devait donner lieu à un deuxième, pour les six années suivantes." Je suis heureux parce qu'après cette année en tant que joueur, j'aurai six années comme dirigeant. Je me vois dans un rôle bien spécifique comme celui de directeur technique", a -t-il ainsi annoncé.