Totti emblème de Rome ?

Le week-end prochain, Francesco Totti devrait prendre sa retraite lors du match contre le Genoa. Petite surprise ce sont les supporters de la Lazio de Rome qui ont adressé un jolie message.

Durant la rencontre Lazio-Inter, les fans Laziales ont adressé un message à Francesco Totti. Une banderole a été déployé en hommage au Romains disant " Les ennemis d'une vie saluent Francesco Totti."



Irriducibili Lazio scrivono a Totti - 'Hai raggiunto un traguardo che merita rispetto' https://t.co/PPraSOW7DC — Ansa Calcio & Sport (@ansacalciosport) 22 mai 2017





Ce n'est pas tout, les Irriducibili ont écrit une lettre pour le remercier. Un bel hommage rendu à un joueur qui a souvent poussé les supporters Blanco Celesti à bout. Voici la lettre.



"C'était le 6 mars 1994 lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois.



Tu étais entré à la place de Piacentini et tu t'étais procuré un penalty tiré alors par Giannini et arrêté. Aussi jeune tu avais déjà réussi à décrire, d'une excellente manière, l'histoire de ton équipe faite de penalty et d'occasions manquées.



Depuis lors, pendant que tu enfilais record sur record, tandis que les stades du monde entier t'applaudissaient, pendant que tu pensais à quel message nous dédicacer sur tes t-shirts pendant les derbys, et entre San Remo et une publicité, la Lazio a gagné un Scudetto, une Coupe des vainqueurs de coupe, une Super Coupe d'Europe, quatre Coupes d'Italie (dont une où tu étais présent, le meilleur jour pour un Laziale, et je t'ai applaudi volontiers ce jour-là) et trois Super Coupes d'Italie.



Combien de titres le Real Madrid aurait pu gagner avec toi sur le terrain, nul ne pourra jamais le savoir. Tu es le seul champion qu'ils n'ont pas réussi à acheter.



Sans toi, ils ont dû se contenter de deux Coupes intercontinentales, deux Coupes du monde des clubs, cinq Coupes d'Europe, trois Super Coupes d'Europe, sept titres de champion, trois Coupes nationales et six Super Coupes d'Espagne. Pas beaucoup, pour un joueur de ton talent.



Dans tous les cas, et surtout en ces temps, tu as atteint un parcours qui mérite le respect. Le respect que tu n'as ni reçu de tes supporters, ni de ton club, et on te le dit sincèrement, ça nous désole. Aujourd'hui, personne ne te défend, et évidemment nous ne pouvons pas le faire.



Nous, nous n'aurions jamais permis qu'un joueur comme toi soit traité ainsi. Nous n'aurions jamais observé en silence ce qu'ils |les dirigeants de la Roma] te font et ce qu'ils t'ont fait.



Sans rancune pour les t-shirts et les blagues que tu nous as dédiés. Elles existent, et elles devaient exister. Nous sommes à Rome et c'est comme ça.



Qui sait quel épilogue connaîtra cette histoire S'il nous réservera quelques surprises et si quelqu'un ne saura plus qui supporter. Dans tous les cas, c'est une poignée de main comme il se doit à un adversaire qui, après tant d'années, a quitté le terrain. Signé tes meilleurs « ennemis."