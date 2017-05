Spaletti règle ses comptes à propos de Totti

Victorieux 4-1 du Milan AC ce week-end en championnat, l'AS Roma a retrouvé sa deuxième place en Serie A. Malgré tout, en conférence d'après-match, les journalistes ont reproché à Luciano Spaletti la gestion du cas Totti. L'entraîneur transalpin leur a répondu.

"L'équipe avait l'air un peu fatiguée et j'avais déjà choisi El Shaarawy, un joueur d'attaque, parce que je savais que 2-0 n'était pas suffisant pour se détendre. J'ai vu Milan marquer deux buts dans une succession rapide avant, Mohamed Salah était fatigué. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis désolé. Quand je mets Totti pour les cinq dernières minutes on dit que je manifeste un manque de respect. Alors, accordons-nous tout simplement ici et cessez de me donner des contre-arguments. La dernière fois, je l'ai fait entrer pendant cinq minutes et vous vous êtes plaints! Si je suis le seul à le voir de cette façon, alors peut-être que c'est juste moi. J'ai été insulté avant et après le match en l'utilisant pendant cinq minutes. Je dois gérer un joueur de football. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Si vous êtes blessés alors je m'excuse et je le considérerai pour la prochaine fois...", a commenté le technicien.